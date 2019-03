Festa da lusofonia já começou em Salvador da Bahia

Daniela Mercury, António Zambujo, Ana Moura, Jonga Cunha, Paloma Amado, Itamar Vieira Júnior, Vítor Sobral ou Helt Araújo foram apenas alguns dos nomes que se juntaram, esta quinta-feira, no restaurante Casa de Tereza, da 'chef' brasileira Tereza Paim, para o arranque do Festival da Língua Portuguesa (FELPO) que, até este sábado, reúne, em Salvador, na Bahia, dezenas de artistas da música, da literatura ou da gastronomia.

PUB

Ao longo da noite, além da degustação de pratos oferecidos pelos 'chefs' na Festa dos Sabores, também a música foi um dos pontos altos, com os músicos presentes a proporcionarem aos restantes convidados um momento único, repleto de parcerias imprevistas, com a baiana Daniela Mercury a liderar uma noite em que se ouviram, pelas vozes dos artistas que integram o FELPO, alguns dos temas mais icónicos da música brasileira.

Antes, também houve tempo para uma conversa, com a TSF a sentar-se à mesa com vários artistas. Falou-se de música, de arte, de cultura, de gastronomia, de livros, de Portugal, de Angola e do Brasil. No centro do diálogo entre jornalistas e artistas, a lusofonia, que dá o mote para este festival lusófono organizado pelo Global Media Group em parceria com a Prefeitura de Salvador, a propósito da celebração dos 470 anos da cidade brasileira de Salvador.