Fogo atinge Igreja de São Sulpício em Paris

O fogo já foi dado como controlado pelos bombeiros de Paris mas podia ter acontecido o pior.

PUB

Este domingo ao final da manhã, um incêndio deflagrou no interior da Igreja de São Sulpício, a segunda maior da capital francesa, depois de Notre Damme.

O fogo começou num dos altares interiores mas as chamas chegaram rapidamente à porta principal do edifício. Segundo o site francês bfmtv.com, valeu a rápida intervenção dos bombeiros para impedir a destruição do monumento.

Várias pessoas tiveram de ser evacuadas do local mas não há registo de feridos.

Localizada no bairro de Odéon, a Igreja de Santo Suplicio, datada do século XVII, está classificada como monumento histórico e foi referenciada no livro "O Código Da Vinci", de Dan Brown, e também utilizado como cenário no filme com o mesmo nome, realizado por Ron Howard.