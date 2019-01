Frio extremo atinge Estados Unidos. Temperaturas chegam aos 50 graus negativos

Mais de 250 milhões de norte-americanos preparam-se para enfrentar uma massa de ar fria que vai provocar a descida dos termómetros, em alguns casos, aos 50 graus negativos.

Uma massa de ar gelado vai atingir nos próximos dias a região do noroeste dos Estados Unidos, sendo que a cidade de Chicago será o "epicentro" desta vaga de frio.

O fenómeno meteorológico é explicado pelos especialistas pela presença de "vórtice polar", uma massa de ar proveniente do Pólo Norte, que caminha em direção do centro-norte dos EUA.

*world weather* Brutally cold airmass is spreading across the northern US from Canada today, near -50 degrees C are now observed along the International border! Advection already reaching Midwest! Map by @meteociel pic.twitter.com/9HBaAyKfS5

De acordo com as previsões, a cidade mais populosa do estado de Ilinois deverá registar a temperatura recorde de 30 graus abaixo de zero e a máxima de -14º.

"Esta tempestade representa uma séria ameaça ao bem-estar das pessoas em todo o estado, e usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para manter os nossos moradores seguros", disse o governador de Illinois J.B. Pritzker num comunicado emitido esta terça-feira.

Todas as escolas de Chicago vão ser encerradas na quarta-feira, numa decisão que irá afetar mais de 350 mil alunos. Os aeroportos vão estar praticamente encerrados e, segundo adianta a Reuters, mais de 1000 voos já foram cancelados.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can"t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!