Florence faz quatro mortos nos EUA

Pelo menos quatro pessoas já perderam a vida, no estado norte-americano da Carolina do Norte, devido ao furacão Florence.

As vítimas mortais causadas pela passagem do furacão são uma mulher o seu bebé, que morreram após a queda de uma árvore sobre a sua casa; uma mulher que sofreu um ataque cardíaco e cujas autoridades não conseguiram socorrê-la, devido aos destroços provocados pelo furacão, que bloquearam as estradas; e uma quarta pessoa morreu ao tentar ligar um gerador de energia.

O furacão, que atingiu, esta sexta-feira, o estado da Carolina do Norte, já causou a queda de árvores e está gerar inundações por toda a região. Centenas de milhares de pessoas ficaram sem acesso à eletricidade.

O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, deixou, em conferência de imprensa, um aviso para quem está lidar com o perigo do Florence: "A todos aqueles que estão no caminho da tempestade, se estão a ouvir-me, por favor mantenha-se abrigados". O governador lembrou que o furacão vai continuar a atingir com violência a Carolina do Norte durante vários dias.

Mais 60 pessoas tiveram de ser evacuadas de um hotel na cidade de Jacksonville, depois de o vento ter feito cair parte do teto do edifício.

O furacão Florence, de categoria 1, tocou, esta sexta-feira, a costa atlântica dos Estados Unidos às 7h15 locais (12h15 em Lisboa) perto de Wrightsville Beach, na Carolina do Norte (sudeste), anunciou o centro nacional de furacões norte-americano (NHC).

Inicialmente o furacão gerava ventos de 150 km/h, que abrandaram, a meio do dia, para 120 km/h.

De acordo com o NHC, várias zonas da Carolina do Norte e da Carolina do Sul ficarão inundadas, com a água a chegar, pelo menos, a até 1 metro de altura. Esta manhã, o nível da água em algumas zonas da Carolina do Norte já chegava perto de 80 cm de altura. Mais de uma centena de pessoas tiveram de ser resgatadas das cheias.

A Casa Branca já anunciou que o presidente Donald Trump irá visitar as zonas afetadas pelo furacão na próxima semana, assim que tiver a certeza de que a sua presença não perturbará as operações de resgate.