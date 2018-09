'Herdeiro político' de Lula dispara nas sondagens. Haddad aproxima-se de Bolsonaro

De acordo com a mais recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) , Bolsonaro, do PSL (Partido Social Liberal), continua a liderar as sondagens com 28% das intenções de voto, mas a maior subida pertence ao candidato do PT, que passa de 8% para 19% nas intenções de voto dos brasileiros.

Seguem-se Ciro Gomes, do PDT (Partido Democrático Trabalhista), com 19%, Geraldo Alckmin, do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), com 7%, e Marina Silva, do REDE, com 6%.

Foto: IBOPE

Bolsonaro é particularmente popular entre os eleitores do sexo masculino, representando 36% das intenções de voto - o dobro dos votos conseguidos pelo segundo candidato preferido pelos homens, o candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) Fernando Haddad, com 18%.

Bolsonaro é também o candidato mais popular entre o sexo feminino, mas com menos expressão - 20% das intenções de voto -, estando cada vez mais em risco de ser ultrapassado pelo candidato do PT, que registou uma grande subida e reúne agora 19% das intenções de voto.

O IBOPE analisou também os candidatos preferenciais dos eleitores em cada faixa etária - e Jair Bolsonaro é o favorito para todas as gerações.

Dos jovens até os 24 anos, 28% pretendem votar em Bolsonaro, e 18% em Fernando Haddad. Entre os eleitores dos 25 aos 34 anos, a vantagem do candidato da extrema-direita é ainda maior, conseguindo o dobro dos votos (32%) do segundo candidato mais votado, Fernando Haddad (16%).

Os eleitores que têm entre 35 e 44 anos também preferem Jair Bolsonaro, com 30% das intenções de voto, a Fernando Haddad (20%). Já entre o eleitorado que tem entre 45 e 54 anos, a diferença é bem menor: 23% pretendem votar em Jair Bolsonaro, contra 20% que preferem Fernando Haddad. Para os eleitores que têm mais de 55 anos, Jair Bolsonaro é o favorito, com 24%, seguido de Haddad, com 18%.

Quando as intenções de voto são analisadas pelo critério da escolaridade dos eleitores, o cenário muda drasticamente. O eleitorado que tem até ao 8.º ano vai votar, maioritariamente, no candidato do PT, e apenas aqueles que têm o ensino médio e o ensino superior votam, na sua maioria, no candidato da extrema-direita.

Independentemente da religião e da etnia dos eleitores, os resultados são mais do mesmo: vitória para Bolsonaro.

Mas se olharmos para as intenções de voto à luz do rendimento dos eleitores, o PT vence entre aqueles que ganham até um salário mínimo por família - quem ganha mais do que isso vota em Bolsonaro.

Por regiões, Jair Bolsonaro é o favorito em todas à exceção do Nordeste - onde aparece só em terceiro lugar (com 16%) nas intenções de voto, atrás de Fernando Haddad (com 31%) e Ciro Gomes (com 17%).