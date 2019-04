Histórico. Na Noruega, vendas de carros elétricos ultrapassaram veículos tradicionais

É um momento histórico e um volte-face em prol das medidas para combater as alterações climáticas. Na Noruega, no passado mês de março, venderam-se mais veículos elétricos do que modelos a gasóleo e gás.

O país do Norte da Europa é líder na aposta em carros com emissões zero e, de acordo com a CNN , tem como meta pôr fim à venda de veículos a gás e gasóleo até 2025.

No mês passado foram vendidos 18.375 veículos na Noruega, 10.732 deles com emissão zero. O Conselho de Informação de Trânsito do país revela que se trata do dobro dos veículos vendidos no período homólogo.

Entre os carros adquiridos pelos noruegueses há um que se destaca pelos números: o Tesla Model 3. O modelo da marca norte-americana foi vendido 5315 vezes só neste mês, o que significa um recorde de vendas para apenas um modelo de carro.

Por outro lado, venderam-se quase 3500 veículos híbridos, uma queda de 10% em relação a março do ano passado.

Na Noruega há fortes medidas de incentivos à compra de carros elétricos, desde isenções de impostos do IVA, ISV e IUC aos descontos em portagens, auto-estradas e estacionamentos, mas também a circulação em faixas reservadas a transportes públicos.