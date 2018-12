Invasão de drones em Gatwick. Um "ato deliberado", não terrorismo

A polícia de Sussex acredita que a invasão de drones no Aeroporto de Gatwick, em Londres, se trata de um "ato deliberado" de perturbação e não de uma ação com motivações terroristas.

"Não há motivos para acreditar que [este ato] está relacionado com terrorismo", escreveu no Twitter a força policial responsável pela investigação do caso.

Aquele que é um dos aeroportos mais movimentados do Reino Unido está fechado desde a última noite, com todos os voos cancelados ou suspensos, devido ao avistamento de vários drones.

Um novo drone foi avistado perto do aeroporto na última hora, por isso, segundo disse à BBC o chefe de operações de Gatwick, Chris Woodroofe, os voos só serão retomados "quando for seguro".

Segundo o Eurocontrol, o aeroporto londrino vai ficar fechado pelo menos até às 17h00.

Todos os voos com origem ou destino a Gatwick, cerca de 760, estão cancelados, com mais de 110 mil passageiros retidos no aeroporto londrino.

Em Portugal, a TAP já anunciou que vai operar dois voos extra entre Lisboa e Heathrow, na região de Londres, para minimizar o impacto para os seus passageiros.

Isabel Charrua, uma das passageiras que devia ter seguido viagem para Londres esta manhã, contou à TSF, as alternativas que estão a ser encontradas para resolver o problema.

A pista encontra-se encerrada desde as 21h00, depois de dois aparelhos terem sido vistos junto ao aeroporto, na última noite. A infraestrutura chegou a reabrir, por volta das 3h00, mas teve de voltar a fechar passados 45 minutos, após serem avistados mais drones.

Vários voos foram desviados para os aeroportos de London Heathrow, Luton and Manchester, mas houve outros que divergiram mesmo para Paris ou Amesterdão.

É ilegal operar drones a menos de um quilómetro de distância de um aeroporto ou a mais de 120 metros de altitude, por risco de colisão com as aeronaves.

Em Portugal, só no primeiro semestre deste ano, a aviação civil reportou 18 incidentes com drones, levando a Associação Portuguesa Pilotos Linha Aérea a pedir um reforço na fiscalização destes aparelhos.

Há cinco meses foi aprovado o diploma que estabelece o registo e seguro obrigatórios de todos os drones. A violação das regras no uso dos drones pode ser punida com multa entre 300 e 7.500 euros, além da inibição temporária ou apreensão dos aparelhos.