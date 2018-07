Israel lança "ataque de larga escala" na Faixa de Gaza

Pelo menos quatro palestinianos morreram esta sexta-feira na sequência de bombardeamentos na Faixa de Gaza desencadeados pelo exército israelita e um soldado israelita morreu alvo de disparos.

Segundo a Reuters, o exército israelita indicou que aviões e tanques israelitas bombardearam "alvos militares em toda a Faixa de Gaza" em resposta a "disparos" dirigidos contras as tropas judaicas perto da fronteira, numa operação "de larga escala contra o Hamas".

Desde 30 de março que os palestinianos protestam regularmente no setor fronteiriço para denunciar o bloqueio imposto em Gaza e exigir o regresso dos refugiados palestinianos expulsos ou que fugiram das suas terras em 1948, no decurso da formação do Estado de Israel.

A partir de Gaza, grupos de palestinianos enviam papagaios e balões incendiários para o território israelita.

O enviado especial da ONU para o Médio Oriente, Nickolay Mladenov, pediu a Israel e ao Hamas que "se afastem da fronteira" e já.

"Aqueles que querem provocar uma guerra entre palestinos e israelitas não devem conseguir", escreveu no Twitter.

Israel já advertiu que reagirá "muito mais duramente" contra o Hamas se o movimento islâmico continuar com o lançamento de foguetes da Faixa de Gaza para o território judeu.

"Se o Hamas continuar com seus disparos de foguetes, Israel reagirá com muito mais força do que eles (os líderes do Hamas) pensam", alertou o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, em comunicado.



Mais de 100 palestinianos já foram mortos desde o início destes protestos.