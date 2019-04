Já se celebra nas ruas. Al Bashir terá já abandonado o poder 30 anos depois

Milhares de pessoas estão a sair às ruas de todo o país para celebrarem a queda de Omar Al Bashir, que está há 30 anos no poder. A capital sudanesa, Cartum, é um dos palcos das manifestações.

Há relatos de que detidos estão a ser libertados de diversas cadeias. Os militares estão na sede do partido de Bashir e diversas pessoas próximas do Presidente, entre elas o primeiro-ministro, terão sido presas.

Pouco depois das 09h00 desta quinta-feira a jovem que ficou como símbolo desta revolução escreveu uma mensagem no Twitter: "Al Bashir está fora. Conseguimos."

Espera-se o anúncio oficial feito pelos militares que estão reunidos esta manhã. Estarão ainda a decorrer negociações para a criação de um conselho militar que suceda a Omar Al Bashir.

Governar com mão de ferro

O chefe de Estado subiu ao poder em 1989 através de um golpe militar e tem governado com mão de ferro. No final da década de 1990, o Sudão estava no meio de uma guerra civil que durou 21 anos.

O Presidente conseguiu um acordo de paz em 2005, mas logo a seguir começou o conflito no Darfur. É por causa do conflito nesta região que Bashir tem um mandado de detenção internacional. O tribunal de Haia quer julgá-lo por crimes de guerra e contra a humanidade​​​​​​ e genocídio.

Foi durante a Presidência de Omar Al Bashir que o Sudão do Sul conseguiu a independência.