Julian Assange detido pela polícia britânica na embaixada do Equador

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi detido esta quinta-feira pela polícia britânica na embaixada do Equador em Londres.

Assange passou seis anos e 10 meses exilado na embaixada do Equador para evitar ser deportado para a Suécia na sequência de uma queixa de abuso sexual que entretanto foi abandonada.

Segundo o WikiLeaks, "o embaixador equatoriano convidou a polícia britânica para o interior da embaixada" e Julian Assange "foi imediatamente detido".

Assange nunca saiu da embaixada, o asilo político foi terminado de forma ilegal, "violando a lei internacional", denuncia ainda o WikiLeaks.

O presidente equatoriano, Lenin Moreno, explicou a decisão, acusando o fundador do WiliLeaks de conduta agressiva e hostil e de desrespeito pelos tratados internacionais.

O Equador é um país respeitoso e de braços abertos", mas a paciência esgotou-se, disse o chefe de Estado numa mensagem publicada no Twitter, referindo-se à ingerência de Assange nos assuntos internos do país.

"A conduta despeitosa e agressiva do senhor Julian Assange, as declarações ameaçadoras da sua organização aliada contra o Equador sobretudo a violação das convenções internacionais conduziram a situação a um ponto em que a estada do senhor Assange é insustentável e inviável. O equador, de forma soberana, dá por terminado o asilo diplomático, concedido a Julian Assange em 2012."

"Há dois dias, a Wikileaks, ameaçou o Equador. O meu governo não tem nada a temer, não age sob ameaça. O Equador guia-se pelos princípios do direito, cumpre as normas internacionais, e zela pelos interesses dos equatorianos", defende.

O ativista, continua Lenin Moreno, "violou, concretamente, a regra de não intervir nos assuntos internos de outros Estados. A mais recente dessas violações aconteceu em janeiro de 2019, quando Wikileaks divulgou documentos do Vaticano".

O presidente do Equador assegura ainda ter recebido das autoridades britânicas garantias "por escrito" de que Assange não será extradito para um país onde possa ser "torturado ou sofrer pena de morte".

O governo britânico agradeceu às autoridades do Equador por facilitarem a detenção, hoje, do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, na embaixada daquele país em Londres.





"É absolutamente apropriado que Assange enfrente a justiça de forma adequada no Reino Unido. Cabe aos tribunais decidir o que acontece a seguir. Estamos muito gratos ao Governo do Equador, sob o Presidente Moreno, pela ação que eles tomaram", disse o secretário de Estado para a Europa e Américas, Alan Duncan, num comunicado.





Duncan disse que a detenção de Assange esta manhã pela polícia britânica no interior da embaixada do Equador em Londres, onde se encontrava há sete anos, foi o resultado de "um extenso diálogo entre os dois países".





Num comunicado, a polícia indicou que executou um mandado de detenção emitido em 2012 após o Equador ter retirado o direito de asilo ao australiano de 47 anos.





Indicou ainda que está atualmente detido numa esquadra da polícia em Londres e que deverá ser presente a um tribunal de primeira instância "o mais depressa possível"





Assange refugiou-se na embaixada equatoriana na capital britânica em 2012 para evitar a sua extradição para a Suécia, que solicitou que o australiano se entregasse por supostos crimes sexuais.





O processo na Suécia entretanto prescreveu, mas Assange continua sujeito a um mandado de detenção e é acusado de ter desrespeitado as medidas de coação que lhe tinham sido aplicadas.





O fundador do WikiLeaks recusou entregar-se às autoridades britânicas por receio de ser extraditado para os EUA, onde poderia enfrentar acusações de espionagem puníveis com prisão perpétua.





Em 2010, o WikiLeaks divulgou mais de 90.000 documentos confidenciais relacionados com ações militares dos EUA no Afeganistão e cerca de 400.000 documentos secretos sobre a guerra no Iraque.





Naquele mesmo ano foram tornados públicos cerca de 250.000 telegramas diplomáticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que embaraçou Washington.





Na semana passada, o ministério das Relações Exteriores do Equador desmentiu os rumores de que pretendia pôr fim ao asilo diplomático dado a Assange, embora tenha manifestado insatisfação com a situação.





A concessão de asilo diplomático, vincou, "é um poder soberano do Equador, que, portanto, tem o direito de conceder ou terminar quando considerado justificado e sem consultar terceiros".





"Ao emitir informação que distorce a verdade, o asilado e os seus parceiros, mais uma vez expressam ingratidão e desrespeito para com o Equador, em vez de se mostrar agradecido para com o país que já recebeu há quase sete anos", acrescenta-se na nota.





Na origem do desagrado estava a denúncia pelo portal WikiLeaks de que Assange seria expulso da embaixada dentro de "horas ou dias", dando conta de um alegado acordo com o Reino Unido para que se procedesse à sua detenção.





Além de "despesas significativas para pagar a sua estadia na embaixada", o que implicou a adaptação de algumas das divisões do apartamento para alojar Assange, as autoridades equatorianas atribuíram também a nacionalidade equatoriana ao australiano.