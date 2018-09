Juntos têm 208 anos. São o casal mais velho do mundo

Com uma idade combinada de 208 anos, Masao e Miyako Matsumoto são o casal mais velho do mundo. É um novo recorde no livro de recordes do Guinness.

O japonês de 108 anos e a mulher, de 100, casaram em em outubro de 1937.

O segredo de uma relação com 80 anos? "É tudo graças à minha paciência", assegura a mulher, Miyako, à Reuters. "Estou tão agradecida que fico em lágrimas."

O casal vive numa casa de repouso em Takamatsu e tem 25 netos.

Os noruegueses Karl e Gurdren Dolven detêm o recorde do Guinness do casal mais velho de sempre. Juntos somaram uma idade combinada de 210 anos, um mês e 34 dias até Gurdrun morrer em 2004.