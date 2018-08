"Kofi Annan teve com Portugal uma relação de grande confiança e respeitabilidade"

Francisco Seixas da Costa trabalhou com Kofi Annan e recorda uma imagem "extremamente positiva, quer relativamente ao que foi a sua contribuição para a respeitabilidade da ONU, quer face a Portugal".

Jornalista Bárbara Baldaia ouviu Seixas da Costa após o anúncio da morte de Kofi Annan

"Kofi Annan foi um homem que teve connosco uma relação de grande confiança e respeitabilidade. Por exemplo, na questão de Timor portou-se magnificamente bem", recorda o diplomata português.

Por outro lado, o antigo embaixador das Nações Unidas relembra Kofi Annan como "uma pessoa que, no período em que chefiou a ONU, contribuiu para um reforço do multilateralismo e prestígio da organização".

Seixas da Costa salienta que na altura em que Kofi Annan foi secretário-geral da ONU "a organização vinha de tempos algo conturbados" e o diplomata ganês "conseguiu introduzir, em particular em certas áreas da ONU, um modo de funcionamento, uma capacidade de organização que conferiu à organização um grande papel".

A morte do Nobel da Paz de 2001 "é triste para o mundo, em particular para o mundo multilateral que hoje em dia se encontra com grande risco tendo em conta a atitude norte-americana face à ONU".