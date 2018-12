López Obrador, o "peixe-lagarto"​​​​​​​ que vai governar o México

Nas eleições de 1 de julho passado, o candidato do Movimento de Regeneração Nacional (Morena) arrebatou 53% dos votos. Com os partidos aliados, controla a maioria do Congresso e do Senado. Assume este sábado o poder com mais de 55% de popularidade.

López Obrador não pode falhar, dizem os entendidos. E assim pensam os mexicanos. Aos 65 anos, é o Presidente mais votado na história do país. Foram 30 milhões de votos de quem acredita que só este dirigente de esquerda os poderá salvar da pobreza, violência e corrupção.

Nos cinco meses de transição política, o antigo líder social confrontou abertamente os poderes tradicionais. Anunciou a reforma do setor mineiro, petroleiro, bancário. E decretou um plano rigoroso de austeridade. Garante que os pobres serão a prioridade máxima e a justiça social, uma missão.

No meio de controvérsia, comunicou a criação de uma Guarda Nacional militarizada. Cancelou também a milionária construção do Novo Aeroporto da Cidade do México, depois de uma consulta nacional em que os mexicanos se opuseram ao projeto.

Esguio como o peixe-lagarto que lhe deu a alcunha de "Peje", o presidente eleito acaba de agendar um novo referendo. Em março de 2019, os mexicanos vão decidir se os ex-presidentes do país serão investigados por eventuais atos de corrupção.

Os empresários e políticos do velho regime estão agora à beira de um ataque de nervos. Dizem que López Obrador é populista, autoritário, messiânico. Um lobo conservador com pele de cordeiro progressista. A todos, o novo Presidente diz que é bom irem-se habituando.

López Obrador prometeu uma mudança radical, a chamada Quarta Transformação. A expectativa é alta, talvez demasiada. Esse será o grande peso de "Peje" nos próximos seis anos.

