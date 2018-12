Marianne juntou-se aos coletes amarelos. Quem são as mulheres que fizeram frente à polícia?

O vermelho chamou a atenção de todos entre o amarelo dos coletes. Os f ranceses voltaram a sair à rua pelo quinto sábado consecutivo , mas cinco manifestantes destacaram-se na multidão.

Durante meia hora, cinco mulheres enfrentaram em silêncio as forças de segurança nos Campos Elísios, em Paris. Depois abandonaram o local sem uma palavra.

Conta o jornal francês L'Obs que representavam Marianne, símbolo da República Francesa, da mãe da "Liberdade, Igualdade e Fraternidade".

Não se tratam de feministas da Femen, como se pensou inicialmente, apesar da semelhança com as iniciativas que costumam levar a cabo.

Estas Marianne de casacos vermelhos e peito descoberto são obra da artista luxemburguesa Deborah de Robertis, uma performance simbólica em dia de manifestação por melhores condições de vida na França.

Mais um dia na rua

Os "coletes amarelos" manifestam-se este sábado para exigir melhores condições de vida, apesar de medidas já anunciadas pelo Presidente, Emmanuel Macron, como o aumento do salário mínimo.

Segundo a imprensa francesa, dezenas de pessoas foram detidas por precaução, por fazerem parte de grupos suscetíveis de protagonizar atos violentos ou por estarem na posse de objetos que poderiam ser utilizados para esse fim.

Os Campos Elísios são o epicentro da convocatória parisiense, onde as autoridades mantêm um amplo dispositivo de segurança que inclui registos de quem quer aceder à avenida.

Para enfrentar o risco de violência estão mobilizados 8.000 agentes policiais e 14 veículos blindados na capital.

Além disso, estão a ser feitas revistas nas estradas, estações ferroviárias e transportes públicos com destino a Paris, e todas as linhas de metro da zona foram cortadas e as linhas de autocarro desviadas.

Tal como na semana passada, diversos monumentos, museus e mercados parisienses encerrarão as suas portas como medida de segurança, como o Arco de Triunfo, o Panteão, a Sainte-Chapelle e o Museu de Arte Moderno.

Desta vez estarão abertos outros pontos turísticos, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, a Ópera da Bastilha o Museu do Homem e os grandes armazéns, como os Lafayette e os BHV.