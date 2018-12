May tem menos de um mês para convencer Parlamento e evitar queda do Governo. Is it enough?

Depois de ano e meio de difíceis negociações com Bruxelas, é em casa que a primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrentará a sua grande prova de fogo.

Ao longo de cinco dias, o Parlamento Britânico vai analisar ao detalhe o acordo que a primeira-ministra trouxe de Bruxelas.

Terça-feira, dia 11 de dezembro, o acordo vai a votos e tudo indica que será rejeitado. Theresa May terá os votos contra de praticamente toda a oposição, à qual se juntam dezenas de deputados do próprio Partido Conservador.

A confirmar-se a rejeição do acordo, Theresa May terá depois 21 dias para apresentar uma nova proposta.

O correspondente da TSF no Reino Unido, Emanuel Nunes, explica os cenários possíveis para o acordo do Brexit de Theresa May

A cimeira europeia de 13 de dezembro pode bem ser aproveitada pela primeira-ministra para conseguir ligeiras alterações que vão ao encontro das pretensões dos opositores. O problema é que Bruxelas já disse, e repetiu, que a porta está fechada a qualquer alteração.

No início de janeiro, o acordo será votado pela segunda vez no Parlamento. Se for novamente rejeitado, o Governo não o poderá assinar.

Depois, é caso para dizer que tudo é possível, incluindo a saída da União Europeia sem acordo.

O Partido Trabalhista já disse que apresentará uma moção de censura ao Governo, que, sendo aprovada, torna quase garantida a queda do Governo de Theresa May. Há ainda muitos deputados conservadores que mantêm também a ameaça de destituir Theresa May do cargo de líder do partido e do Governo.

Eleições antecipadas e até um segundo referendo são também hipóteses fortes em cima da mesa.