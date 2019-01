Segurança máxima. Medidas de proteção sem precedentes na cerimónia de posse de Bolsonaro

Jair Bolsonaro vai tomar posse numa cerimónia (que tem início pelas 17h00, hora de Lisboa) que se estende noite dentro, com receções, discursos e desfiles, e será marcada por medidas, nunca antes vistas, de segurança.

Em toda a Esplanada dos Ministérios, a artéria por onde Bolsonaro irá circular, não estão permitidos guarda-chuvas, nem carrinhos de bebé, nem animais de estimação, por mais inofensivos que aparentem ser.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, indica as medidas de segurança previstas para a cerimónia de posse de Jair Bolsonaro

A cerimónia, apesar de controlada passo a passo pelo ministro do Gabinete Institucional Sergio Etchegoyen, ainda do governo de Michel Temer, reservará para a última hora a decisão de abrir ou não o Rolls Royce que transportará o presidente e a sua mulher, Michelle Bolsonaro. Ao contrário das últimas tomadas de posse, em que Dilma Rousseff, Lula da Silva ou Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, acenaram à população do Rolls Royce descapotável, desta vez, o novo presidente pode vir a circular em carro fechado. A decisão, disse o ministro Etchegoyen, vai pertencer ao próprio Bolsonaro.

Os cuidados em torno da segurança são acima do habitual, contando ainda com snipers e espaço aéreo condicionado. Tudo se deve, de acordo com a organização do evento, ao facto de o novo presidente já ter sido alvo de um atentado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro, um mês antes da primeira volta das eleições.

Entre os convidados estrangeiros da cerimónia de posse, a estrela é um chefe de estado que, tal como Bolsonaro, implica medidas de segurança excecionais: o primeiro ministro israelita Benjamin Netanyahu. Marcelo Rebelo de Sousa também confirmou presença. Donald Trump, referência política de Bolsonaro, fará representar-se pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.