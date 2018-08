Meninas de 7 anos injetadas com hormonas de crescimento para serem prostituídas

As autoridades indianas estão a investigar o uso de hormonas de crescimento em crianças, num caso de tráfico sexual. Oito pessoas foram detidas por alegadamente explorarem sexualmente crianças numa casa de prostituição, na região de Telangana, de acordo com o jornal The Times of India .

A polícia informou, esta quarta-feira, que foram resgatas 11 crianças (algumas delas com menos de 7 anos de idade), que eram órfãs ou tinham sido compradas por 2.500 euros às famílias e que estavam a ser preparadas para entrar no mundo da prostituição.

Os traficantes confessaram que davam injeções de hormonas às crianças, para parecerem mais velhas e sexualmente maduras. O médico que aplicava as hormonas às meninas cobrava aos traficantes cerca de 300 euros por cada injeção.

Os traficantes tentavam fazer passar a ideia de que as meninas eram suas familiares, tendo até matriculado algumas delas na escola, para tornar o disfarce mais credível.

Estima-se que cerca de 20 milhões de crianças e mulheres sejam prostituídas na Índia. De acordo com organizações não-governamentais que atuam na área, perto de 16 milhões são vítimas de tráfico, estando sujeitas a agressões físicas, violações e fome.