Migrantes resgatados pelo Aquarius chegaram a Portugal e já sabem onde vão ficar

São 17 homens e 2 mulheres que a partir desta terça-feira podem chamar casa a Portugal, em particular ao município do Fundão. Foram resgatados pelo navio humanitário Aquarius, em julho, e são recebidos numa ação concertada com os governos de França e de Espanha.

A grande maioria são da Eritreia (14), mas são também provenientes da Nigéria (3), Iémen (1) e do Sudão (1).

Numa nota enviada à TSF, o governo garante que este grupo vai beneficiar de um plano de integração e de empregabilidade seguindo o modelo já desenvolvido no trabalho com imigrantes. Acompanhados por um tradutor desde que chegaram, estes migrantes vão ter aulas de português e "ações formativas sobre direitos e deveres, bem como a disponibilização de informações sobre o país, nomeadamente as relacionadas com a localização geográfica, a rede de transportes local, a localização de escolas, hospitais e outras infraestruturas, o trabalho, o respeito pela religião de cada pessoa".

Em agosto, o Ministro da Administração Interna adiantou que o país ia receber "cerca de 30 migrantes" que estavam a bordo do Aquarius numa solução articulada com os Estados de França e Espanha.

Após o resgate de 141 migrantes, este navio viu o desembarque recusado durante vários dias por Itália e Malta, sendo que esse impasse só foi resolvido quando vários países europeus decidiram acolher estas pessoas.