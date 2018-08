Número três do governo francês demite-se durante entrevista em direto

O ministro francês da Transição Ecológica, Nicolas Hulot, anunciou esta terça-feira a demissão do cargo, dizendo-se dececionado com a falta de progressos no combate às alterações climáticas.

"Vou tomar a decisão mais difícil da minha vida...", disse durante uma entrevista em direto à rádio France Inter.

"Não quero mentir a mim mesmo, não quero dar a ilusão de que a minha presença no Governo significa que estamos a avançar, portanto tomo a decisão de deixar o Governo", acrescentou o ministro que encarna a terceira figura mais importante do governo francês.

Nicolas Hulot decidiu abandonar o Executivo francês na noite de segunda-feira sem avisar previamente nem o Presidente, Emmanuel Macron, nem o primeiro-ministro, Philippe Édouard.

"Eu sei que não é muito formal", admitiu, explicando que receava que o tentassem dissuadir de renunciar ao cargo, "mais uma vez".

Nicolas Hulot diz-se desiludido. No que toca aos dossiers ambientais, a progressão é nula.

"Começámos a reduzir os pesticidas? A resposta é não. Começámos a impedir a erosão da biodiversidade? A resposta é não. Estamos em posição de parar a fertilização artificial dos solos? A resposta é não."

Um representante da presidência disse à Reuters que Macron manifestou surpresa com o anúncio e assumiu que ainda não tinha conversado com o ministro demissionário.

"O trabalho de um ministro, especialmente da sociedade civil, é ao mesmo tempo entusiasmante e frustrante (...), comprerendemos perfeitamente que deve haver frustração, mesmo exaustão, o que não retira qualidade do trabalho alcançado."

Ainda não está escolido um substituto para Nicolas Hulot.