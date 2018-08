Morreu Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas e Nobel da Paz

Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas e Nobel da Paz, morreu este sábado na Suíça.

A informação foi confirmada pela fundação Kofi Annan e pela família que fala em doença e que se refere ao diplomata como um "estadista global".

"É com tristeza imensa que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas e Prémio Nobel da Paz, morreu pacificamente no sábado 18 de Agosto após uma curta doença", diz o comunicado partilhado no Twitter.

O ganês, nascido em Kumasi, foi líder da ONU em dois mandatos, entre janeiro de 1997 e dezembro 2006.

Em 2001, foi distinguido com o prémio Nobel da Paz pela criação do Fundo Global de Luta contra SIDA, Tuberculose e Malária.