Morreu o senador republicano John McCain

O senador republicano norte-americano John McCain morreu no sábado, vítima de um cancro no cérebro, um dia depois da sua família ter anunciado que o senador tinha decidido parar com o tratamento da doença.

O herói de guerra, candidato às eleições dos Estados Unidos contra Barack Obama, morreu aos 81 anos.

O jornalista Filipe Santa-Bárbara relembra a vida de John McCain, político e herói de guerra

"O senador John Sidney McCain III faleceu às 16h48 do dia 25 de agosto de 2018. A sua mulher Cindy e a sua família estavam junto do senador quando ele morreu", declarou o gabinete do senador republicano em comunicado.

A esposa de John McCain, Cindy McCain, escreveu na rede social Twitter: "O meu coração está partido. Tenho tanta sorte de de ter vivido a aventura de amar este homen incrível durante 38 anos. Ele morreu da forma que viveu, nos seus próprios termos, rodeado pelas pessoas que amava, no sítio que ela mais adorava".

O Presidente dos Estados Unidos já reagiu à morte de John McCain, no Twitter. "A mais profunda simpatia e respeito para a família do senador John McCain. Os nossos corações e orações estão convosco!", escreveu Donald Trump.

Também o antigo presidente norte-americano, Barack Obama, deixou um comunicado, no Twitter, em relação à morte daquele que foi o seu oponente, nas eleições presidenciais norte-americanas, em 2008.

"John McCain e eu éramos membros de gerações diferentes, vínhamos de contextos completamente diferentes, e competimos ao nível mais alto na política. Mas partilhávamos, apesar de todas as nossas diferenças, a lealdade a algo maior - os ideais pelos quais gerações de americanos lutaram, marcharam e se sacrificaram", lê-se no texto publicado por Obama.

"Todos nós podemos aspirar a ter a coragem de colocar o bem maior acima de nós mesmos. O John mostrou-nos o que isso significa. E, por isso, estamos todos em dívida para com ele", escreveu Barack Obama.

"A Michelle [Obama, antiga primeira-dama] e eu enviamos as nossas mais sentidas condolências à Cindy [McCain] e à sua família", concluiu.