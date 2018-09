"Não havia água, foi uma loucura." Portuguesa prepara chegada do furacão Florence

A população dos estados que podem ser afetados pelo furacão Florence está a preparar-se para o pior. Na zona está a haver uma corrida aos supermercado e às bombas de gasolina e muitos produtos já estão esgotados.

"Estamos a tentar preparar-nos, é possível que venhamos a perder a eletricidade, a água, estamos a encher garrafas. Queremos ter a certeza que temos baterias para os telemóveis e [que temos] pilhas", começou por contar Ana Teresa Galizes, uma portuguesa que vive em Raleigh, capital do estado da Carolina do Norte, há 21 anos.

Teresa vive a cerca de três horas da costa do estado e deslocou-se ao supermercado para comprar mantimentos e deparou-se com um cenário surpreendente. Quando chegou ao estabelecimento comercial não havia "água, pão e leite". "Não havia água, foi uma loucura", reforçou.

Também falta a gasolina "porque há muita gente que tem geradores e há filas enormes nas estações de gasolina", disse em declarações à TSF.

"Toda a gente está a levar isto muito a sério. As pessoas da costa tiveram de ser retiradas. Foi porque há 22 anos houve outro furacão que provocou 25 mortos na Carolina do Norte e as pessoas ficaram sem eletricidade três semanas", recorda a portuguesa.

Recorde-se que o furacão Florence baixou para a categoria 3, mas continua a ser "grande e extremamente perigoso", segundo garantiu o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América.