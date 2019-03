Não vai custar "um centavo aos cofres públicos." Bolsonaro chegou a Washington

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já chegou a Washington, onde vai reunir-se com Donald Trump.

Bolsonaro anunciu a sua chegada através do Twitter, onde se congratuloo por "pela primeira vez em muito tempo, um Presidente brasileiro que não é anti-americano" ter chegado à cidade onde se situa a Casa Branca.

O presidente brasileiro, que tomou posse em janeiro, sublinha que este é "o começo de uma parceria pela liberdade e prosperidade com os Estados Unidos, como os brasileiros sempre desejaram."

Num tweet feito poucos momentos depois, Bolsonaro deixou também um aviso: "Brasil e Estados Unidos juntos assustam os defensores do atraso e da tirania ao redor do mundo." O chefe de Estado brasileiro garante que vai aos EUA buscar uma parceria "com um país livre e próspero."

Por fim, deixou uma garantia aos brasileiros: a visita não vai "custar um centavo aos cofres públicos." Bolsonaro destaca também a "honraria" de ficar hospedado na Blair House, algo que não acontecia com um presidente brasileiro desde 1997, aquando da visita de Estado de Fernando Henrique Cardoso.

Em 2015, Dilma Rousseff também esteve hospedada na Blair House, mas não em contexto de visita de Estado: a então presidente brasleira estava em Washington para participar na Cúpula das Américas.

Bolsonaro vai encontrar-se com Donald Trump e, já esta noite, janta com representantes conservadores da política americana.