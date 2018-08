"Nós não somos o inimigo." Mais de 350 jornais juntam-se para responder a Trump

"O inimigo do povo", "escumalha", "criadores de notícias falsas", "as pessoas mais desonestas do mundo". Os ataques de Donald Trump à imprensa não páram e tornaram-se mais graves à medida que o mandato foi avançando.

Mais de 350 jornais norte-americanos juntam-se esta quinta-feira para lembrar que a ameaça não está nos jornalistas. A ideia partiu do Boston Globe, que lançou o convite a outras publicações a assinarem um editorial para denunciar as ofensivas do presidente. Diferentes palavras, vozes distintas, mas uma única mensagem: "Nós não somos o inimigo".

Do Dallas Morning News, do Texas, passando pelo Tampa Bay, na Florida, o Denver Post ou o New York Times. Por toda a América, grandes diários ou jornais locais assinam um editorial a condenar os ataques do presidente aos jornalistas e lembram os riscos de seguir este caminho.

O Boston Globe publica uma sondagem feita no início do mês que mostra o poder de influência de Donald Trump: 30% dos norte-americanos concorda com o presidente quando diz que os jornais, rádios e televisões são "os inimigos do povo"; um quarto dos que responderam considera que Trump devia ter o poder de fechar meios de comunicação com base no mau comportamento.

A imprensa livre está a ser ameaçada nos Estados Unidos, lembram esta quinta-feira mais de 350 jornais. E as ofensivas de Trump são tão antiamericanas como perigosas.

Os editoriais das diferentes publicações estão disponíveis aqui.