Obama avisa: Cuidado com a utilização irresponsável das redes sociais

A utilização indevida das redes sociais pode distorcer a realidade e espalhar a desinformação. É a mensagem de Barack Obama, em entrevista ao príncipe Harry de Inglaterra.

O antigo presidente dos Estados Unidos pediu especial cuidado a quem ocupa posições de liderança. "Todos nós, líderes, temos de encontrar formas que permitam manter um espaço comum na Internet", defendeu, "um dos perigos é que na rede as pessoas podem ficar numa bolha de informação que apenas reforça os seus preconceitos".

Barack Obama alerta para as novas realidades que a internet veio trazer

Barack Obama confessa que receia um futuro no qual os factos podem ser descartados e onde as pessoas só leem ou ouvem aquilo que reforça os próprios pontos de vista. Obama fala mesmo no risco de "balcanização" da sociedade através da Internet.

A entrevista foi feita pelo príncipe Harry em setembro e transmitida esta quarta-feira na BBC Radio 4. Harry confessa ter aprendido muito com a discussão de temas como as forças armadas, a saúde mental, o crime juvenil e as alterações climáticas.