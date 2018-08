Oposição no Zimbabué não reconhece vitória de Mnangagwa

A oposição no Zimbabué considera que os resultados das eleições de segunda-feira não podem confirmados e, por isso, não reconhece a vitória de Emmerson Mnangagwa com 50,8% dos votos.

Na rede social Twitter, Nelson Chamisa, líder da oposição, pediu à Comissão Eleitoral que divulgue resultados eleitorais verificados e aprovados pelos partidos.

O líder do Movimento para a Mudança Democrática considera um "escândalo" a decisão da Comissão de divulgar os resultados sem o aval de todos os partidos. "O nível de opacidade, falta de verdade, decadência moral e défice de valores é desconcertante", escreve.

O novo presidente, Emmerson Mnangagwa, já reagiu, falando num novo começo para o país. Humildade, foi a expressão escolhida para se dirigir ao povo do Zimbabué e agradecer a vitória eleitoral. Numa mensagem publicada no Twitter, a rede social que tem utilizado para falar aos cidadãos e reagir aos acontecimentos dos últimos dias, o antigo braço direito de Robert Mugabe e líder do ZANU-PF sublinha que, embora tenha havido divisão nas urnas, o país está "unido nos sonhos".

"Vamos unir as mãos em paz, unidade e amor e juntos construir um novo Zimbabué para todos!".

Durante a tarde de quinta-feira, os confrontos entre manifestantes, exército e forças de segurança provocaram seis mortos na capital, Harare. Uma situação que já levou a presidente da Comissão Eleitoral, Priscilla Chigumba, a lamentar a violência e a apelar a que seja respeitada a Constituição.

"A Comissão Eleitoral lamenta profundamente os acontecimentos que levaram à perda de vidas humanas. Enquanto cidadãos, devemos ser capazes de fazer melhor para evitar banhos de sangue durante processos eleitorais críticos".

Da África do Sul também chega uma mensagem em jeito de apelo por parte do presidente Cyril Ramaphosa, que pede a todos os líderes políticos que aceitem os resultados eleitorais, sublinhando ainda que existem desafios para cidadãos do Zimbabué, mas a Constituição e as leis eleitorais têm de ser respeitadas.

Os protestos contra as eleições já mataram 6 pessoas no Zimbabwe.

Durante o dia de ontem, as lojas na capital, Harare, foram aconselhadas a fechar portas.

O secretário geral da ONU, António Guterres, mostrou-se precoupado e apelou à calma no país.