Papa Francisco oferece clínica médica aos sem-abrigo de Roma

A Praça de São Pedro, no Vaticano, vai ter uma clínica. É aí que os sem-abrigo da capital italiana poderão encontrar cuidados médicos gratuitos.

Tem três salas e vai funcionar durante três dias por semana. O corpo clínico é composto por médicos dos serviço do Vaticano e de vários hospitais de Roma que ali vão trabalhar em regime de voluntariado.

Entre os vários especialistas, haverá uma equipa especialista em podologia uma vez que as doenças de pés são as mais frequentes entre os sem-abrigo. A clínica, que vai nascer na Praça São Pedro, é o mais recente projeto do Papa Francisco, que volta a dar a mão às pessoas que vivem sem um tecto na cidade italiana.

De acordo com os dados recolhidos, no ano passado por instituições católicas, existem em Roma cerca de 16 mil pessoas sem-abrigo, um número que tem vindo a aumentar nos últimos anos e que coincide com uma nova realidade em que há cada vez mais pessoas a pernoitar junto do Vaticano. É a todos eles que Francisco decidiu oferecer uma clínica, onde os serviços são totalmente gratuitos.

Este não é o primeiro gesto do Papa para com esta população. Francisco já patrocinou a abertura de um espaço em que se pode tomar banho e cortar o cabelo e uma lavandaria onde todos os serviços são gratuitos. A clínica vai ser construída nas antigas instalações dos serviços de correio do Vaticano e vai servir também de posto de primeiros socorros para peregrinos e turistas.