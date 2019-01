Para Julen foi tarde demais. Menino resgatado sem vida do poço em Málaga

A história da queda do menino de dois anos, no passado dia 13 de janeiro, num poço em Totalán, Málaga, correu o mundo. Esta sexta-feira, 13 dias depois de se iniciarem os trabalhos de resgate, conheceu um fim trágico.

Segundo o El Pais, foi um agente da guarda civil o último a participar na operação, depois dos membros da Brigada de Salvamento terem terminado a galeria de acesso ao poço onde a criança tinha caído.

Os trabalhos de resgate foram lentos, penosos, atraiçoados pelas particularidades de um terreno difícil, que foi criando obstáculos constantes às operações. Houve necessidade de recorrer a explosões controladas para tirar rochas do caminho, atrasos provocados por erros de cálculo na altura de entubar os túneis, contrariedades pelas condições climatéricas. Mas nunca ninguém baixou os braços.

A complexa operação de resgate, montada em Totalán, Málaga, só esta quinta-feira tinha conseguido terminar o túnel vertical paralelo ao poço de prospeção de água onde Julen tinha caído durante um passeio com a família.

Foto: EPA

Esta tinha sido a primeira parte de uma solução estudada, ao verificar que o acesso ao buraco, com 110 metros de profundidade e 25 de diâmetro, era praticamente impossível e depois de terem falhado todas as tentativas para extrair terra do poço com máquinas de sucção pesada.

As equipas de salvamento viraram-se então para a escavação de um túnel paralelo com 60 metros de profundidade, e só depois desta etapa foi possível a descida dos mineiros, um a um, numa cápsula metálica, para escavar à mão os quatro metros que faltavam - na horizontal, numa espécie de ramal entre os dois túneis verticais -, até ao local onde se esperava encontrar o menino.

Foto: EPA

Centenas de pessoas participaram nos trabalhos ao longo destes dias, entre eles alguns dos melhores especialistas nas suas áreas: engenheiros, bombeiros, serviços de emergência, proteção civil, guarda civil, polícia nacional, equipas técnicas de diversas empresas.

Nunca nenhuma das cerca de 300 pessoas que estiveram no terreno admitiram a pior das hipóteses. Mas ela veio a confirmar-se na madrugada deste sábado. O esforço foi em vão. Julen, de dois anos, foi retirado do poço sem vida.