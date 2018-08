Yanis Varoufakis diz que o vídeo de Mário Centeno sobre Grécia "parece feito pela máquina de propaganda norte-coreana".

A "Comissão Europeia insulta a insuportável miséria da Grécia com um vídeo com a estética e moralidade da máquina de propaganda norte-coreana", escreveu o antigo ministro das finanças grego no Twitter.

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, saudou o fim dos programas de assistência à Grécia, mas advertiu que o recuperar do controlo acarreta uma "responsabilidade" acrescida.



Numa mensagem vídeo divulgada pelo Conselho da União Europeia, Centeno diz que os gregos não podem repetir os erros do passado:

"Os gregos pagaram caro pelas más políticas do passado, pelo que voltar atrás seria um erro grave".

A Grécia concretiza esta segunda-feira saída do seu terceiro programa de assistência, numa data histórica para o país e para a zona euro, que vira a página sobre oito anos de resgates.