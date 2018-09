Parlamento Europeu vota sanções à Hungria. O que muda? Provavelmente... nada!

Por ampla maioria, o plenário em Estrasburgo vota pelo acionar do artigo sétimo dos Tratados da União Europeia, que determina perda de direitos de um país. A Hungria é assim condenada por violação do estado de direito mas a implementação de sanções carece da aprovação, numa primeira fase (para tentar que a Hungria aplique "remédios") de quatro quintos (22) países, em sede em sede do Conselho Europeu. E aí, segundo fonte da Comissão afirmou aos jornalistas portugueses, "nada deve acontecer". Países como a Polónia, República Checa, Eslováquia ou Roménia devem impedir que a Hungria perca direitos de voto na União Europeia ou sequer o acesso a fundos estruturais. Para as sanções serem efetivamente aprovadas, é requerida unanimidade.



Em causa, no país dirigido por um Viktor Orbán com um discurso cada vez mais nacionalista - como ontem ficou demonstrado no plenário em Estrasburgo -, estão violações frequentes do estado de direito, nomeadamente quanto ao respeito dos direitos das minorias, liberdade de imprensa, direitos das organizações não-governamentais e universidades independentes.



Votaram a favor da proposta da eurodeputada Judith Sargentini, do grupo dos Verdes europeus, 448 deputados, incluindo muitos da própria família política da qual faz parte o partido Fidesz, o Partido Popular Europeu, onde estão também o PSD e o CDS. 197 eurodeputados estiveram contra as sanções à Hungria e 48 abstiveram-se.