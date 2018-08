Pelo menos 316 pessoas ficaram feridas, nove delas gravemente, depois de uma plataforma de madeira ter cedido no domingo à noite durante um festival de música em Vigo, Espanha, segundo avança a imprensa local. Entre os feridos graves estão duas crianças.

O acidente aconteceu quando o rapper Rel Bcantava a segunda música no festival "O Marisquiño" que decorreu no domingo, em Vigo. O momento em que a plataforma cedeu foi captado em direto por Diego Bernárdez, no instagram.

Enrique López Veiga, presidente da autoridade portuária, explicou que a estrutura de cimento onde estava o público cedeu, o que levou à queda de centenas de pessoas.

Para que se percebam as causas do acidente irá ser realizado um estudo técnico nas próximas horas. Na origem da queda terá estado uma falha estrutural e não um problema de manutenção

O presidente da Autoridade Portuária de Vigo lembrou que o Porto apenas disponibiliza o terreno e que o controle da capacidade corresponde à organização.

O prefeito da cidade, Abel Caballero, afirmou que vão ser investigadas as causas do acidente que se registou pouco depois das 24h00 em Espanha (23h00 em Lisboa).

De acordo com a agência de noticias Efe, o acidente causou uma onda de pânico e grande tensão.

Várias equipas médicas de emergência, ambulâncias e equipas da Polícia Nacional e local, bombeiros, bem como diferentes membros das forças de segurança foram mobilizados para o local.