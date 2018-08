Ponte colapsa em Itália e faz 11 mortos. Sete pessoas resgatadas com vida

A ponte Morandi, em Génova, Itália, sobre a autoestrada 10 colapsou esta terça-feira. As autoridades e os bombeiros estão já no local e, segundo fontes citadas pela televisão estatal RAI, pelo menos 11 pessoas morreram, entre as quais uma criança.

Até ao momento, foram resgatadas sete pessoas com vida e transportadas de imediato para vários hospitais.

De acordo com a televisão estatal italiana RAI, estará em causa uma falha estrutural que levou ao colapso de uma parte substancial daquela ponte.

A polícia e os bombeiros avançaram inicialmente que não haveria vítimas, mas o ministro italiano dos Transportes admitiu, mais tarde, que o acidente parece ser uma "imensa tragédia".

As operações de resgate estão a decorrer e os bombeiros procuram pessoas nos escombros.

A ponte Morandi foi construída na década de 1960 e houve trabalhos de reconstrução em 2016.

Nas imagens que começam a circular nas redes sociais, algumas divulgadas pela polícia, é possível ver os estragos e a proporção da queda daquela estrutura.