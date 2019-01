Porta-voz do Governo francês retirado do gabinete após entrada forçada dos "coletes amarelos"

O porta-voz do Governo francês, Benjamin Griveaux, foi retirado este sábado do seu gabinete, em Paris, depois de uma violenta entrada com uma máquina de construção civil no edifício localizado na rua de Grenelle.

A notícia foi avançada pelo jornal Parisien e confirmada pela agência France Presse, que citou o responsável, apelidando a situação de "agressão inaceitável".

"Havia 'coletes amarelos', pessoas vestidas de preto, que com uma máquina de construção, que estava na rua, arrombaram a porta do ministério e estragaram dois carros", segundo Griveaux, que garante que o ataque foi contra a "República e as instituições".

"Este ministério é o ministério dos franceses e do equilíbrio das instituições. Isto é grave, mas deve ser mantida a calma", afirmou o secretário de Estado Adjunto, que responsabilizou por este ato quem "pede insurreição".

O jornal Parisien citou uma testemunha que relatou que pelas 16h30 locais (17h30 de Lisboa), 15 pessoas, algumas vestidas de negro, e outras envergando coletes amarelos tentaram entrar no edifício e que se registaram tentativas de entrada forçada noutros ministérios.

Há registos da utilização de uma empilhadora, durante a tarde deste sábado, nas ruas de Paris com a qual os manifestantes danificaram várias montras de lojas. Não é claro se terá sido este o veículo usado neste arrombamento.

Um total de 101 pessoas foram detidas em Paris e 103 interrogadas pela polícia, na sequência da manifestação desta tarde dos "coletes amarelos", segundo a autarquia local.

Durante a tarde, manifestantes na margem esquerda do rio Sena, em Paris, atearam fogos numa avenida e foram-se sucedendo confrontos com a polícia.

Os confrontos entre as forças de segurança e manifestantes, nesta oitava mobilização para exigir mudanças políticas, repetiram-se por várias cidades francesas, como nas localizadas a Oeste: Ruão, Caen e Nantes, enquanto em Rennes um grupo destruiu uma porta de acesso à autarquia.

Para sudoeste no mapa do país, cerca de 4.600 "coletes amarelos" marcharam nas ruas de Bordéus, onde o nível de mobilização se mantém alto e mais uma vez se repetiram confrontos entre manifestantes e forças da ordem.

Com a chegada da noite, a polícia interveio e deteve várias pessoas, havendo o registo de várias montras partidas.