Portugal quer ajudar Brasil, mas "perda é irreparável"

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, diz-se solidário com a perda do acervo do Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro.

Um incêndio de grandes proporções deflagrou no domingo à noite no museu e esteve ativo durante sete horas. O arquivo com cerca de 20 mil peças representantes de 200 anos de história do Brasil ficou reduzido a cinzas.

"É uma grande mágoa, uma grande perda para o Brasil", lamenta Luís Filipe Castro Mendes em declarações à TSF.

O ministro destaca as várias ligações do Museu Nacional do Brasil a Portugal.

A recuperação começa já, prometeu o ministro da Cultura do Brasil, Sérgio Sá Leitão. Portugal vai ajudar promete o homólogo português.

"Todo o apoio será bem-vindo", admite o ministro, ainda que esta seja uma "perda irreparável".

Castro Mendes, que foi cônsul de Portugal no Rio, está no Brasil até 5 de setembro para assinar um memorando de entendimento para as Comemorações da Aclamação de D. João VI como Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, do nascimento de D. Maria da Glória e da independência do Brasil.