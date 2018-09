Presidente do Parlamento Europeu diz que Portugal "é crucial" no diálogo com África

O presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, disse estar a contar com Portugal, enquanto parceiro importante, no diálogo com África. "A posição de Portugal é crucial, pois Portugal conhece bastante bem aquele continente - Angola e Moçambique são importantes amigos de Portugal", afirmou à TSF, à margem da cimeira de Salzburgo, adiantando que está à espera que haja avanços no dossiê das migrações, e conta com Portugal.

O correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, falou com o presidente do Parlamento Europeu sobre o papel de Portugal nas relações europeias com África

"Estarei em Portugal antes do fim do mês e quero colocar na agenda a estratégia europeia em África", disse.

"Precisamos de decidir sobre a reforma [das convenções] de Dublin. É possível fazê-lo com uma maioria qualificada, precisamos de decidir um plano Marshal para África", afirmou Tajani, tendo também vincado que a União Europeia tem de investir "mais dinheiro" no continente africano.

"Precisamos de investir mais dinheiro. Na minha opinião seriam cerca de 40 ou 50 mil milhões. A China decidiu, há duas semanas, investir 60 mil milhões. Creio que é uma mensagem clara, se quisermos reduzir as migrações. Veremos no próximo ano", disse