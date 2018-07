Quando José Roquette se reuniu com Nelson Mandela e quase não falou de futebol

O encontro de 1997 foi preparado com meses de antecedência e com intervenção diplomática. O então presidente do Sporting Clube de Portugal José Roquette deveria encontrar-se com Nelson Mandela em Joanesburgo, mas a reunião acabou por acontecer em Pretória.

"O que estava em cima da mesa era o presidente Mandela aceitar ser nomeado presidente honorário do Sporting, e o clube apoiar uma associação de apoio a crianças em risco, a Fundação Mandela", explica José Roquette.

A reunião decorreu no último andar de um edifício do governo sul-africano. "Deveria ter durado apenas alguns minutos", indica o antigo presidente do Sporting, mas acabou por se estender por mais de uma hora.

Talvez o desporto tenha sido o tema que menos ocupou a conversa, confesa José Roquette.

"Isto tinha sido precedido por alguma investigação, também a nível diplomático. Mandela já sabia algumas coisas sobre o Sporting Clube de Portugal", e sobre os valores do clube, explica.

"Perguntou-me também algumas coisas mais pessoais, e quando percebeu que eu tinha estado preso, quis saber como tinha sido, em Portugal". Roquette falava então dos quatro meses de prisão depois da nacionalização da banca em 1975. "Lá lhe estive a dizer que, fisicamente, não tínhamos o mesmo tipo de problemas. Não tinha que ver com o que lhe aconteceu a ele, quando esteve preso na África do Sul", lembra.

"Eu dizia: Sr. Presidente veja lá do seu tempo...e estive ali por mais de uma hora. Mandela ia-me contando os detalhes do que se tinha passado com ele. Foi uma experiência que também mudou a minha vida. Conhecer alguém com a dimensão humana de Nelson Mandela foi algo único no meu percurso", confessa José Roquette.

Também o papel da comunidade portuguesa na África do Sul surgiu na conversa. "Falava do apreço que os sul africanos tinham sobre os portugueses que lá trabalhavam, tanto ali em Pretória como, por exemplo, na cidade do Cabo" "gente séria, de trabalho e que não causava problemas".

Foi o último contacto de José Roquette com Nelson Mandela, o sócio do clube número 31.118. A parceria entre Sporting e Fundação Mandela manteve-se ao longo dos anos seguintes.