Já foi recuperada caixa negra do avião da Ethiopian Airlines que este domingo provocou a morte de 157 pessoas, 149 passageiros e oito tripulantes, avança a Reuters, que cita uma televisão estatal etíope.

O avião Boeing 737-8 MAX com destino a Nairobi, Quénia, desapareceu dos radares seis minutos após a descolagem na capital da Etiópia, e terá caído às 08h44 (hora local) perto da cidade de Bishoftu, 60 quilómetros a sudeste de Adis Abeba.

Entre as vítimas há cidadãos de 35 nacionalidades, incluindo cidadãos do Quénia (32), Canadá (18), Etiópia (9), China (8), Itália (8), Estados Unidos (8), Reino Unido (7), França (7), Egito (6), Holanda (5), Índia (4), Eslováquia (4), Áustria (3), da Suécia (3), Rússia (3), Espanha (2), da Polónia (2), Marrocos (2), Israel (2), Bélgica (1), Uganda (1), Iémen (1), Sudão (1), Togo (1) e da Noruega (1).

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

Esta segunda-feira, as autoridades chinesas ordenaram a todas as companhias aéreas do país para que deixem de usar temporariamente aviões Boeing 737 Max 8 por preocupações com a segurança e a companhia aérea Ethiopian Airlines decidiu também imobilizar toda a frota de aparelhos deste modelo.

