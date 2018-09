Revelados os dois russos suspeitos da tentativa de homicídio dos Skripal

Procuradores britânicos dizem ter provas suficientes para avançar com uma acusação contra dois cidadãos russos por conspirarem para tentar assassinar Sergei e Yulia Skripal. Alexander Petrov e Ruslan Boshirov são os suspeitos já identificados pelas autoridades inglesas.

De acordo com o The Guardian, a polícia avançou esta quarta-feira que os suspeitos viajavam com passaportes russos e chegaram ao Reino Unido num voo da Aeroflot dias antes do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da sua filha, havendo provas suficientes para acusar os dois cidadãos.

Tudo indica que os suspeitos serão acusados de conspiração para assassinar Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, de uso e posse de novichok - um agente nervoso altamente mortífero - e de ofensas intencionais à integridade física de Yulia Skripal e Nick Bailey (um polícia sujeito ao mesmo agente nervoso que os Skripal).

Alexander Petrov e Ruslan Boshirov não serão os verdadeiros nomes dos dois homens de cerca de 40 anos. Ambos chegaram ao aeroporto de Gatwick, vindos de Moscovo, no dia 2 de março e entraram no país com identidades falsas.

No dia seguinte deslocaram-se a Salisbury, para aquilo que a polícia considera ter sido uma visita de reconhecimento. No dia 4 regressaram à vila e foram filmados por câmaras de vigilância junto à casa dos Skripal.

A Scotland Yard suspeita que o agente nervoso novichok terá sido transportado num frasco de perfume e pulverizado na porta da casa onde vivia o ex-espião. A embalagem terá sido depois abandonada. Foi encontrada em julho por um cidadão britânico que, julgando que se tratava de um perfume, entregou o frasco à companheira, mulher que morreu nove dias depois.

Sue Hemming, do serviço de procuradoria, explicou que é muito provável que "um júri objetivo, imparcial e razoável, devidamente orientado e agindo de acordo com a lei" venha a condenar os dois suspeitos.

As autoridades não vão, contudo, pedir a extradição destes homens, uma vez que a constituição russa não o permite. No entanto, foi emitido um mandado de detenção europeu e caso os suspeitos viajem para um país onde o mandado seja válido serão presos e enfrentarão a extradição sobre as acusações, para as quais não há prazo de prescrição.

Entretanto, o ministério das Relações Externas da Rússia informou que os nomes dos dois suspeitos "não significam nada" para Moscovo, adiantou a agência de notícias RIA.

Já Theresa May sublinhou que estava certa quando, em março, acusou a Rússia de estar envolvida no envenenamento. Para a primeira-ministra britânica é claro que os dois suspeitos pertencem ao serviço de informação militar russo.

Recorde que o ex-agente russo Sergei Skripal e a filha Yulia foram envenenados com um agente neurotóxico no Reino Unido, tendo sobrevivido ao ataque. As autoridades inglesas anunciaram em abril deste ano que os dois estavam a ser vigiados há, pelo menos, cinco anos pelo serviço de informação militar russo.