Retomadas operações de busca pelas vítimas de rutura de barragem no Brasil

Vão ser retomadas as buscas pelas vítimas da rutura de uma barragem em Brumadinho, no Brasil. As operações tinham sido suspensas esta manhã, depois de ter sido anunciado que uma barragem próxima estaria, também ela, em risco de rutura.

Citado pela agência Reuters, o tenente-coronel Flávio Godinho, da agência de Defesa Civil de Minas Gerais, revelou que o risco de rutura de uma segunda barragem já não existe. Também a evacuação dos residentes de Brumadinho, que tinha sido iniciada esta manhã, foi suspensa.

A rutura, esta sexta-feira, da barragem do Corrego do Feijão fez pelo menos 37 mortos e deixou mais de 300 pessoas desaparecidas.

Leia mais:

- 37 mortos confirmados em rutura da barragem no Brasil. 24 mil pessoas retiradas de casa