Se derem os filhos para a adoção, imigrantes não serão expulsas. A polémica proposta do PP

O Partido Popular (PP) espanhol propõe que as imigrantes ilegais em Espanha que deem os seus filhos para a adoção não sejam expulsas do país. A medida polémica faz parte da estratégia do PP para combater a descida da natalidade em Espanha, e está a ser anunciada na campanha do líder do partido, Pablo Casado.

Segundo a proposta, se uma mulher que estiver em Espanha sem documentação decidir entregar o seu filho para a adoção, passa a ficar protegida da deportação, ainda que por tempo limitado (podendo ainda, no futuro, vir a ser mandada para o seu país de origem, apesar de já ter abdicado do filho), adianta o jornal La Vanguardia .

Atualmente, a lei prevê um mecanismo que conduz, automaticamente, as mulheres para fora do país, se, estando em situação irregular, esta entregar o seu filho - e é este mecanismo que o PP pretende desativar, se vencer as eleições.

O partido argumenta que a medida está a ser bem-sucedida na Comunidade de Madrid (uma comunidades autónomas da Espanha, localizada no centro do país), e que deve ser alargada a nível nacional.

O PP rejeita, no entanto, que esteja a propor às mulheres que entreguem os seus filhos em troca de permanecer no país. "Isso seria literalmente uma barbaridade", afirmaram fontes do partido, em declarações ao La Vanguardia.

Pablo Casado, presidente do PP Foto: EPA

Pablo Casado explicou as diretrizes de seu projeto de apoio à maternidade, no último sábado, durante o encerramento da Convenção sobre Igualdade e Família do PP, em Cartagena.

O líder do PP - que sucedeu a Mariano Rajoy, depois da queda do Governo liderado por este, em junho do último ano - afirma que o seu objetivo é apoiar as mulheres a decidirem "livremente" serem mães, caso vença as eleições gerais, que acontecem a 28 de abril.