Se os 26 mais ricos doassem 1% da sua riqueza todas as crianças do mundo podiam ir à escola

Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e os dados mostram uma disparidade gritante. Um relatório da organização sem fins lucrativos Oxfam que marca o início do Fórum Económico Mundial, em Davos, avança que os 26 mais ricos do mundo possuem tanto quanto 50% dos mais pobres, isto é, tanto quanto os 3,8 mil milhões de pessoas que compõem a metade mais pobre da população do planeta.

De acordo com o relatório, citado pelo The Guardian, as assimetrias são tão significativas que se os 26 mais ricos doassem 1% da sua riqueza esse valor chegaria para permitir que todas as crianças do mundo pudessem ter acesso à educação.

Um imposto de 1% sobre a riqueza arrecadaria cerca de 418 mil milhões de dólares por ano (o equivalente a 367 mil milhões de euros), o suficiente para educar todas as crianças que não frequentam a escola.

Outras conclusões do estudo apontam para que nos últimos dez anos, desde a crise financeira, o número de multimilionários tenha quase duplicado e que, entre 2017 e 2018, tenha surgido um multimilionário a cada dois dias.



Ainda assim, o relatório concluiu que o número de multimilionários com tanta riqueza quanto metade da população mundial caiu de 43, em 2017, para 26, em 2018. Em 2016, o número foi de 61.

O Fórum Económico Mundial arranca esta terça-feira, em Davos, na Suíça, e termina no sábado.