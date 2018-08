Sismo de magnitude 7.1 atinge o Peru

Um sismo de magnitude 7.1 na escala de Richter atingiu o Peru. De acordo com a agência Reuters, o epicentro fica 248 quilómetros a noroeste de Puerto Maldonado, capital do departamento Madre de Dios e da província de Tambopata, com uma profundidade de 610 quilómetros. Não existe, para já, registo de danos.

Dois fortes choques terão atingido Pucallpa, uma cidade peruana a noroeste do epicentro.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico não emitiu nenhum alerta de tsunami e o serviço de bombeiros do Chile disse no Twitter que o terramoto não tem o potencial de gerar um na costa chilena.