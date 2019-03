"Situação é bastante caótica." Português descreve uma Venezuela sem luz há 24 horas

A Venezuela vive horas difíceis, com constantes falhas de energia. Grande parte do país está há mais de 24 horas sem luz e os serviços venezuelanos ainda não conseguiram garantir o abastecimento regular de eletricidade.

PUB

Fernando Campos, um português em Caracas, conta à TSF que a situação no país ainda não está estável e difere de região para região.

"A luz voltou à cidade de Caracas e a outras cidades do interior, mas durou apenas umas horas e voltou a cair o sistema elétrico nacional praticamente na sua totalidade. Neste momento, são 19h45 na Venezuela [23h45 de sexta-feira em Lisboa], a cidade de Caracas continua com muitas zonas sem luz. Logicamente, isso afeta muitos outros serviços: água, serviços telefónicos - sobretudo móveis -, a Internet está muito instável também. A situação é bastante caótica, os transportes públicos praticamente não funcionaram durante todo o dia, foram muito escassos. Muita ausência laboral, poucos negócios abertos", explicou.

Fernando Campos descreve a situação da energia elétrica na Venezuela.

O português acrescenta que "as horas têm sido bastante difíceis. Há várias zonas da cidade com luz, mas os telefones públicos continuam sem funcionar." Este corte ocorreu após uma avaria na central hidroelétrica de Guri, situada no Estado de Bolívar, no sul do país, e que abastece de energia cerca de 70% do país.

O presidente do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, que se autoproclamou em janeiro Presidente interino da Venezuela, apontou esta sexta-feira a inépcia e a corrupção, e não a sabotagem, como as causas da crise elétrica que se vive no país.

"Estão a desculpar-se, como sempre, com a sabotagem, [mas] não existe sabotagem, é simplesmente a corrupção, a falta de manutenção, a falta de técnicos especializados", disse Guaidó à imprensa, após presidir a um ato de comemoração do Dia Internacional da Mulher, no leste de Caracas.