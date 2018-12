Steve Bannon e o internacionalismo nacionalista

Steve Bannon. O seu projeto político internacional nacionalista está em rápido crescimento e a ganhar eleições numa vasta geografia que vai da América do Norte à do Sul, da Europa Ocidental à de Leste. A política no chamado Ocidente está a ser dominada pelo confronto entre duas grandes ideologias / dois grandes projetos políticos: o internacionalismo liberal e o internacionalismo nacionalista. Bannon é o mais conhecido mentor do segundo e parece que os ventos sopram a seu favor.

Acontecimento do ano: a vitória de Jair Bolsonaro no Brasil e da dupla Salvini e Di Maio em Itália. Mais duas vitórias do internacionalismo nacionalista.

Académicos da área das relações internacionais, eurodeputados, jornalistas experientes em matéria de política internacional, correspondentes no estrangeiro e diretores de órgãos de comunicação social votaram na figura e acontecimento do ano.

