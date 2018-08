"Temos crianças de 10 anos que se tentam suicidar"

As condições são tão horríveis que, no Passado, os Médicos Sem Fronteiras já deixaram o campo em protesto. Abriram depois uma clínica, às portas do campo, tantas eram as necessidades.

O coordenador da organização na ilha de Lesbos já esteve em zonas de conflito, em todo o mundo, mas garante à BBC que o campo de Moria é o pior lugar que já viu em toda a vida.

Neste momento, estão oito mil pessoas onde devia haver duas mil. Numa tenda, cabem 17 pessoas. A mesma casa de banho serve 70 pessoas.

Há pulgas, um cheiro a esgoto, confrontos entre os refugiados. Um sírio que já saiu de Moria conta à BBC que há casos de violações e assédio sexual. Parece a guerra na Síria, mas ainda pior, descreve este refugiado.

Uma mulher conta que passa todo o dia na fila, com os filhos, para conseguir comida e passam toda a noite prontos para fugir. A degradação é de tal ordem que o coordenador do Médicos Sem Fronteiras, Luca Fontana, denuncia tentativas de suicídio entre os menores.

"Temos crianças de 10 anos que tentam suicidar-se e não existe nenhum psicólogo ou psiquiatra nesta ilha. Apesar de tentarmos transferir estas crianças para Atenas, o mais depressa possível, isso não está a acontecer. Estas crianças continuam aqui", conta à BBC.

A BBC conta que no dia em que esteve no campo de Moria, assistiu a cenas de violência entre os que estavam na fila à espera de comida. Duas pessoas foram esfaqueadas, outras sofreram ataques de pânico.

As Nações Unidas e o ministério da Saúde da Grécia já foram informados. Mas o representante do governo grego em Moria, George Matthaiou, atira responsabilidades para a União Europeia. "Nós não conseguimos lidar com isto. A situação na Grécia é conhecida. Quero ajudar, mas não posso fazer nada porque a União Europeia fechou as fronteiras".

O campo de Moria foi aberto em março de 2016 e está cada vez mais sobrelotado, com a politica de retenção ditada por Bruxelas. Até julho, terão chegado por mar, à Grécia, mais de 70 mil refugiados. Apenas cerca de 2.200 foram devolvidos à Turquia.