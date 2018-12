Theresa May é a "expressão da profunda crise política no Reino Unido"

Não é fácil eleger o acontecimento internacional de 2018, devido à sucessão quase ininterrupta de situações num mundo em grande convulsão. No entanto, e mesmo que tenha sido anunciada muito recentemente, destacava a decisão da administração da Casa Branca sobre a retirada das tropas norte-americanas da Síria e do Afeganistão. Ainda é cedo para determinar se será o fim da 'Pax Americana', o que parece improvável.

No caso da Síria, entender até que ponto a recente reaproximação entre Ancara e Washington determinou a decisão, e se a Turquia tem a oportunidade de desencadear uma ofensiva militar nas regiões curdas da Síria, onde estava presente uma força militar dos EUA, e terminar com a experiência da Federação Democrática do Norte da Síria (Rojava).

No caso do Afeganistão, a comprovação de que não existe uma solução militar para um conflito onde os EUA estão diretamente envolvidos desde 2001, e mesmo que se mantenha a presença da NATO. Poderá acelerar o processo negocial com os talibans, de resto já iniciado. E concentrar esforços na região do Pacífico, onde atualmente decorre o grande braço de ferro entre os Estados Unidos e a China, para já limitado a uma "guerra comercial" de enorme dimensão, e que também deverá ser considerado um decisivo acontecimento internacional e que deverá exacerbar-se em 2019.

Sobre a figura internacional do ano, outra opção difícil, destacava Theresa May, a expressão da profunda crise política no Reino Unido motivada pela opção do 'Brexit', e que também tem revelado a necessidade de uma profunda reforma das instituições europeias, num projeto comum hoje mais fraturado que nunca e em risco de colapso.

Académicos da área das relações internacionais, eurodeputados, jornalistas experientes em matéria de política internacional, correspondentes no estrangeiro e diretores de órgãos de comunicação social votaram na figura e acontecimento do ano.

Leia ainda as escolhas e opiniões dos membros do Painel TSF .