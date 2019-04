May pede adiamento do Brexit para 30 de junho. Tusk disposto a dar mais um ano

A primeira-ministra britânica pediu ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para adiar a saída do Reino Unido da União Europeia para 30 de junho, avança a agência Reuters. Contudo, a líder britânica mantém a esperança de que o acordo seja aprovado antes das eleições Europeias.

Na carta enviada ao responsável europeu, May confirma que o Reino Unido começará a preparar-se para as eleições europeias, apesar de não ser do interesse do país participar no ato eleitoral.

"Porém, o Reino Unido aceita a opinião do Conselho Europeu de que se o Reino Unido continuar a ser membro da União Europeia a 23 de maio, teria a obrigação legal de realizar eleições. O Governo está assim a avançar com os preparativos legais e responsáveis para esta contingência, incluindo fazer o edital que determina a data das eleições", explicou.

Esta sexta-feira, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, tinha-se mostrado a favor de conceder ao Reino Unido um adiamento "flexível" do Brexit por 12 meses, noticia esta sexta-feira a televisão pública britânica BBC.



Entretanto, fontes de Bruxelas adiantaram à agência France Presse que o plano "vai ser apresentado aos Estados-membros", mas tem de ser aprovado de forma unânime pelos 27 países do bloco europeu.



A "solução" permitirá ao Reino Unido sair da União Europeia (UE) antes do final do período de adiamento (12 meses) se o Parlamento de Londres conseguir ratificar um acordo sobre a saída.

Neste momento, o Reino Unido está submetido a um prazo que termina no próximo dia 12 de abril para apresentar novas propostas para o 'Brexit' ou sair sem acordo.



O pacto negociado entre Londres e Bruxelas foi rejeitado três vezes pelo Parlamento britânico.