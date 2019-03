Trinta portugueses por localizar em Moçambique após passagem do ciclone Idai

Trinta portugueses estão por localizar na cidade da Beira depois da destruição provocada pelo ciclone Idai na quinta e sexta-feira, disse, esta quarta-feira, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, em Maputo.

PUB

"Há ainda portugueses que não estão localizados: temos na embaixada 30 pedidos de localização", referiu o governante, poucas horas depois de ter chegado a Maputo, de onde seguirá num voo doméstico para a cidade da Beira.

A informação foi dada após um encontro com a embaixadora de Portugal em Maputo, Maria Amélia Paiva.

Por um lado, há 30 pedidos de localização, por outro, há 100 contactos (com portugueses e não só) feitos pela comunidade portuguesa da cidade da Beira, junto dos quais José Luís Carneiro vai tentar descobrir quem está por encontrar.

É a "tranquilidade das famílias" que está em causa, sublinhou.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas vai reunir-se a partir de quinta-feira com a comunidade portuguesa na Beira para avaliar a mobilização de recursos do Estado português para os auxiliar.

Entre os principais problemas está "a destruição de habitações e empresas", concluiu.

Antes de seguir para a cidade da Beira, pelas 20h45 (18h45 em Lisboa), José Luís Carneiro tinha um encontro marcado com a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Maria Manuela Lucas.



O encontro deverá servir para articular, entre governos, o apoio de Portugal na sequência do ciclone Idai.

Ministro dos Negócios Estrangeiros confirma números

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, confirmou esta quarta-feira, em Lisboa, que uma força de reação rápida portuguesa, constituída por 35 militares, uma equipa cinotécnica e médicos partem ainda esta noite de Lisboa, a bordo de um avião C-130, para apoiar as operações em Moçambique, após a passagem do ciclone Idai.

Santos Silva acrescentou ainda que um segundo avião C-130 português estará em condições de voar para Moçambique a partir de quinta-feira, com mais equipas de apoio.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Maláui e Zimbabué já provocou mais de 300 mortos, segundo balanços provisórios divulgados pelos respetivos governos.

Em Moçambique, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou na terça-feira que mais de 200 pessoas morreram e 350 mil "estão em situação de risco", tendo decretado o estado de emergência nacional.

O país vai ainda cumprir três dias de luto nacional, até sexta-feira.

O Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (centro de Moçambique) na quinta-feira à noite, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.

A Cruz Vermelha Internacional indicou na terça-feira que pelo menos 400 mil pessoas estão desalojadas na Beira, em consequência do ciclone, considerando tratar-se da "pior crise" do género no país.

No Zimbabué, as autoridades contabilizaram pelo menos 82 mortos e 217 desaparecidos, enquanto no Maláui as únicas estimativas conhecidas apontam para pelo menos 56 mortos e 577 feridos.

LER MAIS:

- Embaixada de Moçambique em Lisboa lança apelo. Saiba como ajudar

- "Nunca se viu uma coisa assim." Ciclone Idai é "muito comparável" ao furacão Katrina

- Equipa portuguesa a caminho da Beira para "diagnóstico rigoroso" da tragédia

- Frio e fome, os desafios para quem sobreviveu em cima de árvores

- A pouca comida que há em Moçambique está a motivar lutas. "As pessoas estão desesperadas"

- Cheias e barragens no limite. As doenças são a próxima preocupação de Moçambique

- Papa apela para apoio às vítimas do mau tempo em Moçambique

- Cheias e barragens no limite. As doenças são a próxima preocupação de Moçambique