Trump admite que militares possam construir muro na fronteira com México

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que os militares construirão o muro com o México se não tiver apoio do Congresso para a obra que prometeu durante a campanha eleitoral.

"Se os Democratas não nos derem os votos para garantir a segurança do país, o exército construirá as partes que faltam (do muro)", escreveu hoje Donald Trump no Twitter.

O Presidente dos EUA disse que os militares "sabem quão importante" é o muro, na fronteira com o México, e por isso participarão na sua construção.

A declaração no Twitter está a ser lida como uma forma de pressão para que o Congresso aceite o seu pedido de dinheiro para construir um muro ao longo de toda a fronteira com o México, como Trump tinha prometido durante a campanha presidencial de 2016.

A afirmação do Presidente surgiu a poucas horas de uma reunião na Casa Branca com o líder Democrata do Senado, Chuck Schumer, e a líder Democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!