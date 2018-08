EUA e México com acordo comercial "muito bom". NAFTA vai ser revisto

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que os Estados Unidos e o México conseguiram alcançar um acordo comercial "muito bom" após longas negociações para a reforma do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).

"É um grande dia para o comércio", afirmou o chefe de Estado norte-americano a partir da Sala Oval (gabinete presidencial na Casa Branca), acrescentando: "É realmente um acordo muito bom para os dois países". No Twitter, reiterou a ideia.

O Canadá, que também é signatário do NAFTA (concretizado em 1994), não participou nesta fase de negociações.

O executivo canadiano assumiu que preferia juntar-se à mesa de discussões após a resolução dos diferendos que separavam os Estados Unidos e o México.

Momentos após a divulgação das declarações de Trump, as agências internacionais avançavam que o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tinha incentivado o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, a juntar-se e a concluir negociações trilaterais no decorrer desta semana.

"Acabei de falar com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, sobre o estado das negociações sobre o NAFTA e dos avanços entre o México e os Estados Unidos. Disse-lhe que a sua integração no processo era importante, de forma a concluir uma negociação trilateral esta semana", escreveu Enrique Peña Nieto na rede social Twitter.